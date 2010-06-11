ОДА: Аграрії Прикарпаття на 8 червня отримали 22,3 млн. грн. кредитів

Івано-Франківськ. Сільськогосподарські підприємства Прикарпаття на 8 червня отримали в комерційних банках кредити у розмірі 22,3 млн. грн. під 17-29% річних.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, ще 8 сільгосппідприємствам області пролонгували до жовтня 2010 року отримані в попередні роки кредити на суму 11 млн. грн.

Як наголосили у прес-службі, високі відсотки за користування кредитними ресурсами, відсутність в господарствах регіону високоліквідного майна для застави, невідшкодування вповні компенсації кредитної ставки у 2009 році з держбюджету в обсязі 80 млн. грн. ускладнюють отримання селянами кредитів в комерційних банках.

Залишок коштів за перехідними кредитами 2007-2009 рр., яким надаватиметься компенсація в 2010 році, складає 416 млн. грн., у тому числі: за короткостроковими - 110,8 млн. грн., за середньостроковими - 36,6 млн. грн., за довгостроковими - 268,6 млн. грн. Потреба в компенсаційних коштах у 2010 році складає 75,1 млн. грн.

Для проведення комплексу осінньо-польових робіт у 2010 році сільгосппідприємствам Івано-Франківської області потрібно 170,2 млн. грн. у тому числі для проведення комплексу робіт зі збирання врожаю - 58,9 млн. грн., з яких власні кошти складають 32,6 млн. грн., банківські кредити - 6,9 млн. грн.