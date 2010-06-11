Укргідрометцентр попереджає про сильну спеку та грози

За даними Укргідрометцентру, вдень 12 червня у північних, більшості західних, Вінницькій та Черкаській областях очікується сильна спека 35-37°.

Про це сказано в переданому УНІАН штормовому попередженні.

Вдень 13 червня у західних, місцями північних і центральних областях - грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с.

12-14 червня в східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області надзвичайна пожежна небезпека, на іншій території (окрім більшості західних областей) переважатиме висока, місцями надзвичайна пожежна небезпека.

У Київській області в суботу очікують суху погоду з температурою вночі 17-22°, вдень сильна спека 35-37°. Вітер південно-західний, 5-8 м/с. У Києві температура вночі 20-22°, вдень сильна спека 35-37°.

Сьогодні температура води в Чорному і Азовському морях 22-25°, у Дніпрі біля Києва 22°.