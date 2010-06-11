Запаси сої більші від минулорічних у 3,6 разу
15:50, 11 червня 2010Агро
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На Херсонщині
У Херсонській області на 1 червня запаси сої на підприємствах, які зберігають і переробляють культури, більші від торішніх у 3,6 разу, а обсяг її переробки - у 2,3 разу.
Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в області, на 1 червня 2010р. на підприємствах, які займалися зберіганням і переробкою зернових і масляних культур були в наявності 17,4 тис.т сої.
При цьому з торішніх запасів у 2010 році перероблено 42,8 тис.т сої.
Усього з початку року на зберігаючі і переробні підприємства надійщло 35,4 тис.т сої.
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