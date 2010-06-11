«Ростсільмаш» представить аграріям України новий комбайн

Група компаній "Ростсільмаш" представить аграріям України новий кормозбиральний комбайн RSM 1401 в комплектації з новим адаптером - роторною жниваркою для прибирання кукурудзи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, новий комбайн буде представлений на XXIІ Міжнародній агропромисловій виставці "Агро-2010", яка пройде в Києві 15-19 червня.

"Перші серійні RSM 1401 вже відвантажені - повідомив генеральний директор представництва "Ростсільмашу" в Україні Кирило СЕВРЮКОВ. - Попереднє дослідження ринку, яке ми провели, показує, що на цю модель комбайнів буде стійкий попит. При розширенні ринку кормозбиральної техніки ми готові представити аграріям України ще одну модель нових кормозбиральних машин - RSM 1701".

Також повідомляють, що кормозаготівельна техніка "Ростсільмашу" на "Агро-2010" буде представлена причіпним кормозбиральним комбайном Sterh, роторними навісними граблями Kolibri, ротаційною причіпною косаркою Berkut, рулонним прес-підбірником Pelikan, тюковим прес-підбірником Tukan, а також фронтальним універсальним навантажувачем "Fenix".

Довідка УНІАН. Компанія "Ростсільмаш" входить до п'ятірки провідних світових виробників комбайнів і сільгосптехніки. На сьогодні частку компанії оцінюють у 17% світового ринку і 65% ринку сільгосптехніки Росії і СНД. Компанія виробляє сільгосптехніку і устаткування в Росії, Канаді, США, Європі і здійснює спільну збірку зернозбиральних комбайнів в Україні.