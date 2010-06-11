В Україні імпорт міндобрив виріс у 2,6 разу

Україна у січні-квітні 2010 року збільшила імпорт мінеральних добрив у 2,6 разу порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 135 млн. 526,8 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період експорт мінеральних добрив скоротився на 2,8% - до 306 млн. 278,4 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Україна скоротила експорт мінеральних добрив порівняно з 2008 роком на 57% - до 857 млн. 847,7 тис. дол., імпорт - на 57,4%, до 257 млн. 345,8 тис. дол.