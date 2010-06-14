АМК оштрафував два молокозаводи

Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) оштрафувало дочірнє підприємство "Староконстантіновській молочний завод" ЗАО "Укрпродуктгруп" і ЗАТ "Хмельницька маслосирбаза" на 15 тис. грн. за антиконкурентні узгоджені дії на ринку закупівлі молока для промислової переробки у жителів с. Новоселиця Староконстантіновського району.

Про це УНІАН повідомив голова відділення Віталій ОЛУЙКО.

«Одночасне зниження цін мало місце при незмінності пропозиції продавців молока. Така поведінка суперечила об`єктивно обумовленій ринковій поведінці, оскільки в умовах конкуренції на ринку молока коров`ячого цілісного для промислової переробки не існувало об`єктивних причин для одночасного зниження і утримання на однаковому рівні закупівельних цін на сировину. Молокозаводи мають різні обсяги реалізації продукції, і види їх продукції різні. Економічного обгрунтування одночасного зниження закупівельних цін на молоко надано не було», - прокоментував ситуацію голова відділення.

В.Олуйко відзначив, що за обсягами виробництва молока Хмельницька область входить в першу п`ятірку в Україні. При цьому 80% молока, яке виробляється на території області, заготовляється від індивідуальних господарств населення.