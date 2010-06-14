МінАП: 88% озимих у доброму і задовільному стані

В Україні, за даними на 10 червня, з посіяних 8,557 млн. га озимих зернових культур збереглося 7,88 млн. га, або 92%.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики України, 3,699 млн. га посівів озимих зернових (46,9%) знаходяться в доброму стані і 3,272 млн. га (41,5%) - у задовільному.

Крім того, 911,6 тис. га, або 11,6% посівів озимих зернових, - слабкі і проріджені, ще 674,5 тис. га, або 7,9% - загинуло.