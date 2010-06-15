Янукович наголошує на необхідності аграрної реформи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності проведення аграрної реформи та внесення змін у законодавство, яке регулює земельні відносини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

Президент наголосив на необхідності доопрацьовувати земельне законодавство і розпочати реформу АПК, головним питанням якої будуть зміни у земельних відносинах.

«Це одне з найболючиших питань у країні, і ми маємо його вирішити», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, долдавши, що влада буде радитись з аграріями, з громадськими організаціями під час проведення цієї реформи.

Перед цим, виступаючи на відкритті ХХІІ міжнародної агропромислової виставки «Агро-2010», В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що модернізація України без реформування аграрного сектора неможлива.

На його думку, Україна має покінчити з тіньовими схемами приватизації землі і ділками, які “нечесним шляхом прихопили землю”. «Вони мають повернути її або заплатити чесну ціну», - сказав Президент.

Крім того, глава держави висловив думку, що треба відмовитись від адміністративного втручання у роботу сільгоспвиробників та зняти будь-які обмеження на експорт сільськогосподарської продукції.

Також В.ЯНУКОВИЧ висловився за створення прозорого ринку землі. Зокрема, він вважає, що потрібно провести інвентаризацію земельних ресурсів та створити державний земельний кадастр.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ наголосив на необхідності вжити заходів із захисту вітчизняного товаровиробника, навести порядок у сфері надання фінансово-кредитної підтримки сільськогосподарським виробникам, у тому числі удосконалити систему надання субсидій цій галузі.