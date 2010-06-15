Українським м'ясомолочних підприємствам дозволили експорт у Білорусь

Низка українських м`ясомолочних підприємств одержала дозвіл на експорт своєї продукції до Білорусі. Про це повідомила УНІАН прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини України.

Згідно з повідомленням, 14 червня комітет одержав листа від головного державного ветеринарного інспектора Республіки Білорусь Юрія ПИВОВАРНИКА, в якому повідомлялося, що декільком переробним підприємствам України м`ясомолочного напрямку надано дозвіл на ввезення до Білорусі власної продукції.

Як повідомив голова Держкомветмедицини Іван БІСЮК, серед виробників, які одержали дозвіл, - ЗАТ «Галичина» (Львівська обл.), Миргородський сиркомбінат, Житомирський і Золотоніський маслозаводи та інші підприємства.