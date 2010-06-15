Україна заборонила ввезення однокопитних зі США
13:38, 15 червня 2010Агро
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З Колорадо, Оклахоми і Техасу
Державна ветеринарна служба України заборонила ввезення до України однокопитних тварин, продукції і сировини з них з штатів Колорадо, Оклахома і Техас (США).
Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини України.
Згідно з повідомленням, заборону введено у зв`язку з реєстрацією захворювання коней на піроплазмоз на території цих штатів.
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