Україна заборонила ввезення однокопитних з Панами

13:39, 15 червня 2010
Агро
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Через випадки захворювання

Ветеринарна служба України заборонила ввезення до України однокопитних тварин, продукції і сировини з них з Республіки Панама.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

Згідно з повідомленням, заборону ввели у зв`язку з реєстрацією випадків захворювання коней на венесуельський енцефаломієліт на території Панами.

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