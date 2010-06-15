Україна заборонила ввезення однокопитних з Панами
13:39, 15 червня 2010Агро
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Через випадки захворювання
Ветеринарна служба України заборонила ввезення до України однокопитних тварин, продукції і сировини з них з Республіки Панама.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.
Згідно з повідомленням, заборону ввели у зв`язку з реєстрацією випадків захворювання коней на венесуельський енцефаломієліт на території Панами.
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