Янукович за створення єдиної аграрної інспекції
13:56, 15 червня 2010Агро
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Задля оптимізації
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлюється за створення єдиної аграрної інспекції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на відкритті ХХІІ міжнародної агропромислової виставки «Агро-2010».
В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що сьогодні контролюючі відомства “розкидані в різних відомствах”. “Треба всі ці інспекції підвести під єдиний дах”, - вважає Президент. На його думку, так буде легше контролювати аграрний сектор, в в цілому дозвільну систему в аграрному секторі потрібно скоротити як мінімум удвічі.
«Як показує досвід інших країн, це потрібно негайно робити», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
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