Янукович за створення єдиної аграрної інспекції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлюється за створення єдиної аграрної інспекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на відкритті ХХІІ міжнародної агропромислової виставки «Агро-2010».

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що сьогодні контролюючі відомства “розкидані в різних відомствах”. “Треба всі ці інспекції підвести під єдиний дах”, - вважає Президент. На його думку, так буде легше контролювати аграрний сектор, в в цілому дозвільну систему в аграрному секторі потрібно скоротити як мінімум удвічі.

«Як показує досвід інших країн, це потрібно негайно робити», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.