Янукович: Аграрному фонду слід передати усі кошти для АПК

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Аграрному фонду потрібно передати усі кошти, які направляються на підтримку сільського господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на відкритті ХХІІ міжнародної агропромислової виставки «Агро-2010».

Також Президент вважає, що цей фонд повинен мати представництва у всіх регіонах - аж до сільських рад, щоб знати, що відбувається на місцях і контролювати процес.

Крім того, говорячи про Аграрний фонд, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що потрібно припинити корупцію і змінити систему, коли товари Аграрного фонду, які випускають на ринок, щоб стабілізувати ціни, мають проходити “ще якісь конкурси”.

“Досить знущатися над нашим товаровиробником”, - підкреслив глава держави.