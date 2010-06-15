Янукович пропонує прийняти програму щодо повернення коштів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує ухвалити державну програму, якою передбачити повернення інвесторам коштів, витрачених на будівництво тваринницьких ферм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на відкритті ХХІІ міжнародної агропромислової виставки «Агро-2010».

Глава держави підкреслив, що на сьогодні у тваринництві спостерігається дуже складна ситуація. За його словами, Україна щорічно потребує 17 млн. тонн молока, при цьому поголів’я корів в Україні становить 2 млн. 800. Ця кількість корів не може давати стільки молока, скільки пишуть у статистичних звітах, – 12 млн. тонн, наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

«Вітчизняна середньостатистична корова не дає 4 тонни молока», - сказав він і додав, що лише за умови таких надоїв можна було б вийти на 12 млн. тонн.

В.ЯНУКОВИЧ висловив думку, що відповідні відомства у цьому питанні займаються “приписками”. Водночас, за його словами, навіть якщо враховувати і “приписки”, то Україна все одно не отримує достатньої кількості молока.

Також Президент зауважив, що щороку поголів’я корів в Україні зменшується на півмільйона.

Глава держави вважає, що для вирішення цієї проблеми потрібно переймати європейський досвід, зокрема, прибалтійських країн, де інвестор отримує від держави половину вкладених у будівництво ферм коштів. Він підкреслив, що потрібно ухвалити державну програму, яка б дозволила будувати на рік не менш як 100 ферм, розрахованих на тисячу корів.

Крім того, глава держави розкритикував ситуацію із експортом зерна. Він вважає, що ті кошти, які Україна отримує від продажу зерна, вона витрачає на закупівлю м’яса. На думку Президента, цим зерном можна годувати худобу, й таким чином розвиватиметься галузь тваринництва.