Виробництво сільгоспродукції в Україні збільшилося на 4,5%

В Україні виробництво продукції сільського господарства у січні-травні 2010 року, порівняно з відповідним періодом 2009 р., зросло на 4,5%, в т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 11,5%, у господарствах населення – скоротилося на 0,7%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами виробленої продукції у січні-травні зменшився на 13%, в т.ч. продукції рослинництва – на 31%, а продукції тваринництва – збільшився на 11%.