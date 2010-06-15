Середні ціни реалізації агропродукції зросли на 25%

В Україні за січень-травень цього року середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами по всіх напрямах реалізації, порівняно з відповідним періодом 2009 р., зросли на 25%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, ціни на продукцію рослинництва зросли на 41%, тваринництва – на 14%.

У травні п.р., порівняно з квітнем, середні ціни реалізації як продукції рослинництва, так і продукції тваринництва, знизилися на 7%.