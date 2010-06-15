Середні ціни реалізації агропродукції зросли на 25%
16:48, 15 червня 2010Агро
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В Україні за січень-травень цього року середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами по всіх напрямах реалізації, порівняно з відповідним періодом 2009 р., зросли на 25%.
Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.
Згідно з повідомленням, ціни на продукцію рослинництва зросли на 41%, тваринництва – на 14%.
У травні п.р., порівняно з квітнем, середні ціни реалізації як продукції рослинництва, так і продукції тваринництва, знизилися на 7%.
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