В Україні ярових посіяно на 2,2% більше проти 2009 р.

В Україні, за даними на 1 червня, господарствами всіх категорій ярові культури, з урахуванням пересівання загиблих озимих і багаторічних трав, посіяно на площі 16,7 млн. га, що на 2,2% більше, порівняно з відповідною датою 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Зокрема, зернові й зернобобові культури (без кукурудзи) по яровому клину посіяно на площі 4,1 млн. га, що на 22,1% менше показника минулого року, з них ячмінь – 2,755 млн. га (на 26,2% менше). Кукурудзу на зерно посіяно на 2,482 млн. га (на 17,4% більше 2009 р.).

У повідомленні зазначається, що цукровий буряк посіяно на площі 488 тис. га (на 48,6% більше). Соняшник на зерно посіяно на 4,127 млн. га (на 2,4% більше), яровий ріпак – 62,7 тис. га (на 55,2% більше), соя - на площі 941 тис. га (на 55,9% більше).