Запаси зерна в Україні скоротилися на 28% - Держкомстат

В Україні станом на 1 червня 2010 року в сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, які займаються зберіганням і переробкою зернових культур, було в наявності 6 млн. тонн зерна, що на 28% менше, ніж на 1 червня 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, зокрема, запаси пшениці склали 3,1 млн. тонн, ячменю – 1,1 млн. тонн, кукурудзи – 1 млн. тонн, іржи – 0,5 млн. тонн.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 2,5 млн. тонн зерна (на 22% менше), зокрема 1 млн. тонн пшениці, 0,6 млн. тонн ячменю, 0,5 млн. тонн кукурудзи і 0,1 млн. тонн жита.

Зернозберігаючі і зернопереробні підприємства мали в наявності 3,5 млн. тонн зерна (на 33% менше), зокрема зернозберігаючі – 2,1 млн. тонн (на 39% менше).

Запаси насіння соняшнику склали 1,5 млн. тонн, що на 3% менше, ніж на 1 червня 2009 року, з них безпосередньо в аграрних підприємствах (окрім малих) зберігалося 0,4 млн. тонн (на 9% менше), переробних підприємствах – 1,1 млн. тонн (на 0,5% менше).