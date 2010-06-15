В Україні поголів'я свиней збільшилося на 14%

В Україні на 1 червня ц.р., порівняно з 1 червня 2009 р., поголів`я великої рогатої худоби скоротилося на 3,2%, зокрема корів – на 4%. У той же час, зросло поголів`я свиней (на 14,2%), овець і кіз (на 5,4%), птиці всіх видів (на 5,1%).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, на початок червня ц.р. в населення утримувалося 69,6% загальної чисельності великої рогатої худоби (минулого року – 68,9%), в т.ч. корів – 78,1% (78,3%); свиней – 56,9% (57,9%), овець і кіз – 83,8% (82,8%), птиці всіх видів – 51,9% (52,1%).

У структурі реалізації худоби і птиці на забій аграрними підприємствами частка птиці всіх видів становила 66,5% (у січні-травні 2009 р. – 66,3%), в т.ч. бройлерів – 95,8% (94,7%). Частка великої рогатої худоби склала 11,5% (14%), свиней – 21,8% (19,5%).