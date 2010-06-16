«Пузата хата» просить «Укрсоцбанк» про переговори щодо кредиту

Керівництво і трудовий колектив мережі ресторанів «Пузата хата» звертаються до керівництва АКБ «Укрсоцбанк» з проханням погодитися на переговори щодо реструктуризацію кредиту.

Про це йдеться у відкритому зверненні мережі ресторанів «Пузата хата» до керівництва «Укрсоцбанку», текст якого переданий агентству УНІАН.

Як відзначається у зверненні, «керівництво і трудовий колектив мережі ресторанів «Пузата хата» змушені відкрито звернутися до керівництва АКБ «Укрсоцбанк», що входить в Unicredit.Group, з проханням погодитися на переговори щодо реструктуризацію кредиту. Нинішня безкомпромісна позиція банку робить неминучим банкрутство «Пузатої хати». Дотепер неодноразові спроби керівництва «Пузатої хати» провести переговори щодо реструктуризацію боргу не знаходили підтримки з боку менеджменту «Укрсоцбанку».

Як наголошується в документі, «у 2007 році «Укрсоцбанк» видав «Пузатій хаті» 50-мільйонний валютний кредит зі ставкою 11%. Рентабельність компанії на той момент складала характерні для галузі швидкого харчування 10%. Пізніше, в 2008 році сума кредитних коштів була збільшена до 70 млн. дол. Також за ініціативою банку була збільшена процентна ставка. Кредит був виданий на розвиток мережі ресторанів. Банк повністю контролював цільове витрачання коштів. Компанія справно обслуговувала позику і розвивала свою діяльність, побудувавши 22 нових ресторанів».

Як відзначає «Пузата хата», «поки долар коштував 5 грн., сума щомісячних виплат по кредиту складала 4 млн. грн. Після різкого обвалу курсу гривні сума виплат зросла до 7 млн. грн. в місяць. Крім того, криза привела до падіння оборотів компанії на 20%. На докризові показники компанії вдалося повернутися лише восени 2009 року. Наступного удару завдала епідемія грипу, наслідки якої вдалося подолати лише через чотири місяці».

У той же час, сьогодні робота «Пузатої хати» вирівнялася, оборот стабілізувався і вийшов на докризовий рівень у гривневому виразі, що дає привід для оптимізму.

«Пузата хата» відзначає, що обслуговувала кредит в повному обсязі до квітня 2010 року. Проте компанія з вказаних вище причин втратила рентабельність, накопичена заборгованість перед постачальниками досягла критичної маси і на початку квітня 2010 року ряд постачальників «Пузатої хати» подали позови про банкрутство мережі ресторанів.

Компанія відзначає, що «багато разів зверталася до керівництва «Укрсоцбанку» з проханням переглянути графік і умови обслуговування кредиту. Але банк наполягав на незмінності умов кредитної угоди».

При цьому наголошується, що «у цей же час інвестиційні банкіри Unicredit Group неодноразово пропонували керівництву «Пузатої хати» продати контрольний пакет акцій мережі ресторанів».

«Для компанії «Пузата хата» банкрутство є украй небажаним. Компанія не хоче банкрутства і прагне до взаємовигідної співпраці з «Укрсоцбанком» і постачальниками продукції. Банкрутство компанії приведе до втрати 5000 робочих місць і до зникнення мережі ресторанів, в яких щорічно харчуються 14,5 мільйонів відвідувачів», - наголошується у зверненні керівництва і трудового колективу мережі ресторанів «Пузата хата».

Автори звернення просять керівництво «Укрсоцбанку» «без попередніх умов сісти за стіл переговорів і почати діалог про реструктуризацію боргу найбільшої національної української мережі ресторанів швидкого харчування».