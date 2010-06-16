МінАП прогнозує урожай зернових на рівні торішнього

Міністерство аграрної політики України прогнозує урожай зернових цього року на рівні минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам зам.міністра аграрної політики України Євгеній ЛАВРОВ, відповідаючи на питання, як спекотна погода вплине на урожай.

«Ми займалися прогнозуванням, і разом з Академією аграрних наук ми вважаємо, що рівень урожаю буде таким же, як і минулого року, тобто 50-52 млн. тонн зернових», - сказав він.

Нагадаємо, на початку червня ц.р. міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК повідомляв, що Міністерство аграрної політики України прогнозує урожай зернових культур в поточному році на рівні 46-47 млн. тонн.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в Україні в 2009 р. зібрано 46 млн. тонн зерна (у вазі після доопрацювання), з них продовольчого зерна – 22,3 млн. тонн (48%), фуражного – 23,7 млн. тонн (52%).