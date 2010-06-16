Аграрії просять Азарова погасити борг з ПДВ до 25 червня

Аграрії звернулися до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням до 25 червня поточного року погасити прострочену заборгованість з податку на додану вартість.

Про це сказано у відкритому зверненні Української аграрної конфедерації, Аграрного союзу України, Української зернової асоціації і Асоціації фермерів і приватних землевласників України, переданому агентству УНІАН.

Крім того, аграрії вимагають виділити кошти для підтримки зернового ринку, в першу чергу, на заставні закупівлі зерна нового урожаю, а також для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників за всіма діючими програмами на липень-вересень 2010 р.

У той же час, як повідомив президент Української зернової асоціації Володимир КЛИМЕНКО, сьогодні практично немає фінансових кошторисів для того, щоби почати експорт зерна. «Це призводить до того, що експортери не укладають договори перевалки в портах України. Виробники зерна в результаті дуже поганого експорту, який може бути, якщо буде поганий сценарій, втратять близько 14 млрд. грн., і в липні-серпні не матимуть хороших цін», - сказав він.