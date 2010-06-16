Об'єктивних причин для підвищення цін на цукор немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра аграрної політики України Євген ЛАВРОВ.

За його словами, зараз помічено підвищення гуртових цін на цукор на 1,2% порівняно з минулим роком, оскільки почався сезон ягід. Водночас, роздрібні ціни залишаються на колишньому рівні.

"Ми засіяли 483,5 тис. га цукрового буряка. Очікуваний результат - 16 млн. тон цукрового буряка, з цього виробимо 2,2 млн. тон цукру білого. Споживання країни - 1,8 млн. тон (цукру на рік - УНІАН), тобто у нас 400 тис. т буде зайвого цукру. Але на ринок це не дуже впливатиме", - сказав він. За його словами, надлишок цукру планують експортувати в Російську Федерацію.

"Немає сенсу ніякого завозити сахар-сирець. На сьогодні 660 тис. тон цукру є. Баланс споживання країни - 150 тис. тон на місяць, тобто, у нас близько 5 місяців запасу цукру в країні є", - додав заступник міністра.

Довідка УНІАН. У 2009 році цукровий буряк в Україні посіяли на площі 330 тис. га. Урожай буряка склав 10 млн. тон. Виробництво бурякового цукру з буряка урожаю 2009 року склало 1,267 млн. тон.