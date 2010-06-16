МінАП презентувало програму реформ та розвитку сільського господарства

Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК презентував Комплексну державну програму реформ і розвитку сільського господарства України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінагрополітики, захід відбувся у рамках XXІІ Міжнародної агропромислової виставки "АГРО 2010".

Повідомляють, що програма передбачає створення Аграрного банку, який надаватиме увесь спектр банківських послуг для агровиробників; Державного земельного іпотечного банку для регуляції процесів на ринку земель сільськогосподарського призначення; Аграрної біржі для просування вітчизняної продукції на зовнішні ринки; Національного оператора на ринку зерна.

У програмі виділено три напрями реформ: реформи у сферах рослинництва, свинарства, молочного скотарства; реформування аграрної науки і освіти; перегляд і нові підходи до системи управління АПК.

"У комплексній програмі ми ставимо за мету якісно реформувати ключові галузі сільського господарства. Проте, у будь-якому випадку, не йдеться про методи "жорсткої сили". Радикальні, стресові реформи не прийнятні і недопустимі. Це системні, поетапні, конструктивні реформи з урахуванням попереднього надбання і помилок", - завірив М. ПРИСЯЖНЮК.