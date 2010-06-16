На Волині перевірять подорожчання хліба

На Волині контролюючі органи перевірять доцільність зростання на 15% ціни на хліб.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, таке розпорядження дав заступник голови облдержадміністрації Віталій КАРПЮК на робочій нараді з питань цінової ситуації на ринку хліба в області.

Основою для зустрічі з підприємцями стало підвищення цін підприємством ВАТ "Хліб" на сорти "Січовий" і "Луцький" на 15%. В. КАРПЮК зазначив, що хлібопекарі не повинні так чинити: "У вас немає ніяких підстав для такого рішення. Таким чином ви лише створюєте ажіотаж серед населення".

Представники ж хлібопекарських підприємств мотивують підвищення ціни на хліб зростанням закупівельної ціни на борошно.

На це В. КАРПЮК відповів, що зерна на складах Волині вистачає для того, щоб забезпечити область достатньою кількістю борошна для випікання хліба. Крім того, він наказав реалізаторам хліба налагодити співпрацю з працівниками Володимир-Волинського та Ковельского хлебопідприємств. Адже на цих пекарнях хліб дешевше і якісний, а на прилавках супермаркетів обласного центру його немає.

В.КАРПЮК дав вказівку представникам контролюючих органів допомогти ВАТ "Хліб" збалансувати цінову політику на продукцію підприємства.