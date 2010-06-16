У Криму загинули 5,4% озимих

В аграрних підприємствах Автономної Республіки Крим (окрім малих) в зимовий і весняний періоди загинуло 5,4% озимини зерна і зелені корми, посіяні восени 2009 р.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

За даними статистики, загибель озимини зафіксована на загальній площі 23,3 тис. га, у тому числі, озимини зерна - 13,1 тис. га (3,3%).

Усього восени 2009 р. було посіяно 431,4 тис. га озимини зерна і зеленого корму.

Як повідомляв УНІАН, на початок травня 2010 р. загибель озимих, посіяних на зерно і зелений корм, була зафіксована на площі 18 тис. га (4,2% посівів), у тому числі, озимини на зерно - 11,5 тис. га (2,9%).