У Кіровоградській області вилов риби збільшився

У січні-травні 2010 року підприємства і фізичні особи в Кіровоградській області виловили 211,7 тони риби, що на 26% більше від показника за аналогічний період минулого року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Найбільший улов отриманий підприємствами рибного господарства Онуфріївського (72,4 тон) та Новомиргородського (24,9 тон) районів.

Їх питома вага в загальному обсязі виловленої риби склала, відповідно, 34,2% і 11,8%.