У Криму виробництво молока скоротилося

У Криму в січні-травні господарства усіх категорій виробили 128,7 тис. тон молока, або на 3,9% менше, ніж у січні-травні 2009 р.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, у сільськогосподарських підприємствах обсяги виробництва молока зменшилися на 9,1% - до 14,0 тис. тон, у господарствах населення - на 3,2% - до 114,7 тис. тон. Частка господарств населення в загальному виробництві молока склала 89,1% (січень-травень 2009 р. - 88,5%).

За 5 місяців 2010 р. у Криму промислове виробництво молока рідкого обробленого склало 3 521 тон (93,1% до січня-травня 2009 р.), масла вершкового - 319 тон (73,5%), жирних сирів - 421 тону (87,3%). Окрім того, у січні-травні в Криму виробництво свіжого неферментованого і кисломолочного сиру зменшилося на 29,8% і склало 439 тон, кисломолочних продуктів - на 40,8% - до 2 315 тон.

Як повідомляв УНІАН, у Криму в січні-квітні 2010 р. господарства усіх категорій виробили 93,4 тис. тон молока, або на 3,5% менше, ніж у січні-квітні 2009 р.