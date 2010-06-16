У Вінницькій області скоротилося виробництво ковбас

Підприємства Вінницької області в січні-травні скоротили виробництво ковбаси на 25,3% або на 0,465 тис. тон порівняно з січнем-травнем 2009 року, - до 1,4 тис. тон.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Валерій КОРОВІЙ.

За його словами, скорочення виробництва ковбасної продукції відбулося через дефіцит сировини і оборотних коштів у підприємств.

Зокрема, у травні порівняно з квітнем поточного року виробництво ковбасних виробів зросло на 32,03% або на 82 тони, порівняно з травнем 2009 року, зростання виробництва склало 27,55% або 73 тони.

Як повідомляв УНІАН, підприємства Вінницької області у 2009 році скоротили виробництво ковбаси - на 49,5% порівняно з 2008 роком.

Довідка УНІАН. Провідними виробниками м'яса і м'ясопродуктів у Вінницькій області є підприємства "Тульчинм’ясо", птахокомбінат "Бершадський", Казатинський птахокомбінат, "Івано-Франківськ-Вінницям’ясо". Загалом у Вінницькій області діє 12 м'ясопереробних підприємств.