Керівництво Львівського холодокомбінату заявляє про захоплення підприємства

Керівництво ВАТ “Львівський холодокомбінат” (м. Львів), найбільшого виробника морозива у Західній Україні, заявляє про захоплення підприємства, виконане сьогодні групою невідомих, переодягнутих у форму працівників податкової міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, сьогодні близько 8-ї ранку невідомі, переодягнуті у форму працівників податкової міліції, увірвалися на територію підприємства і, не надавши жодних посвідчень або інших документів, які засвідчують особу, насильно позбавили можливості рухатися працівників охорони підприємства.

У повідомленні наголошується, що невідомі захопили адміністративний корпус підприємства, і на даний момент на територію не пропускають ні керівництво, ні працівників комбінату.

“За припущенням керівництва підприємства, невідомі на даний момент проводять вилучення документації підприємства”, - йдеться у повідомленні прес-служби холодокомбінату.