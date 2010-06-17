Мінагрополітики підготувало комплексну програму розвитку АПК

Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК 16 червня презентував комплексну державну програму реформ і розвитку сільського господарства України і Галузеву програму соціально-економічного розвитку сільських територіальних громад.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики, презентація відбулася у рамках XXІІ Міжнародної агропромислової виставки «АГРО 2010».

«У Комплексній програмі ми ставимо за мету якісно реформувати ключові системоутворюючі галузі сільського господарства. Однак йдеться не про методи «жорсткої сили». Радикальні, стресові реформи неприйнятні і неприпустимі. Це системні, поетапні, конструктивні реформи, з урахуванням попередніх досягнень і помилок», - заявив міністр.

Для реалізації стратегічних цілей необхідно створити Аграрний банк, який надавав би весь спектр банківських послуг для агровиробників; Державний земельний іпотечний банк для регулювання процесів на ринку землі сільськогосподарського призначення; ефективно діючу Аграрну біржу для просування нашої продукції на зовнішні ринки; національного оператора на ринку зерна, а також цивілізоване страхування аграрних ризиків і підтримку сільгоспвиробників.

Крім того, М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що соціальна сфера українського села все ще перебуває у занепаді. Щонайгострішими проблемами ц сільській місцевості залишаються безробіття, трудова міграція, бідність і руйнування соціальної інфраструктури. Як наслідок, сільські населені пункти поступово залишаються без людей і припиняють своє функціонування. На думку міністра, деградація сільських територій і зубожіння селян зумовлені низьким рівнем розвитку і переважно монофункціональністю аграрного сектора; низьким рівнем прибутковості сільськогосподарського виробництва, відсутністю фінансової підтримки дрібних сільськогосподарських товаровиробників, обмеженістю фінансових ресурсів місцевих бюджетів, адміністративними перешкодами у залученні інвестицій тощо.

«Необхідність створення нової політики розвитку сільських територій очевидна. На сьогодні для міністерства відправною точкою є прийнята урядом до виконання програма Віктора ЯНУКОВИЧА «Україна – для людей!», яка передбачає реалізацію національної програми відродження українського села; створення пільгових умов для залучення інвестицій у розвиток соціальної інфраструктури сільської місцевості, газифікацію сільських населених пунктів, будівництво автодоріг, медичних і освітніх установ; запровадження європейських стандартів соціального захисту, якісне піднесення життєвого рівня громадян України; створення належних умов для зростання освітнього потенціалу України, забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань незалежно від місця проживання, майнового стану і фінансових можливостей батьків; забезпечення громадян доступним житлом; посилення державного контролю над якістю медичних послуг і препаратів, гарантування якісної безкоштовної екстреної медичної допомоги; розширення повноважень місцевих рад, максимальне усунення бюрократичного апарату від розв’язання питань розвитку територіальних громад, децентралізацію влади, реформування міжбюджетних відносин на користь місцевого самоврядування», - відзначив М.ПРИСЯЖНЮК.

Від виконання проектів фахівці очікують на підвищення рівня зайнятості і збільшення доходів населення сільських громад; розвиток підприємницьких структур у сільському господарстві і в невиробничій сфері; збільшення виробництва конкурентоспроможної на внутрішніх і зовнішніх ринках продукції сільського господарства; поліпшення екологічної ситуації у сільській місцевості; підвищення забезпечення сільських населених пунктів об`єктами соціальної інфраструктури і поліпшення соціального обслуговування сільського населення; активізацію приросту інвестицій за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування через формування ефективної інвестиційної політики розвитку сільських територіальних громад.