МФК надасть агрохолдингу «Мрія» фінансування

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), член групи Усесвітнього банку, надасть фінансування на суму до 75 млн. дол. США агрохолдингу «Мрія».

Про це йдеться у повідомленні компанія Dragon Capital, яка виступила ексклюзивним фінансовим радником агрохолдингу у цій операції.

Згідно з повідомленням, пакет фінансування, схвалений IFC, включає поновлювану кредитну лінію на поповнення робочого капіталу на суму 25 млн. дол., кредит на суму 25 млн. дол. для інвестицій в основні засоби, а також варранти на акції агрохолдингу на суму 25 млн. дол.

У повідомленні указується, що вказані кошти будуть використані агрохолдингом «Мрія» для будівництва трьох зерносховищ, придбання сільськогосподарського устаткування, придбання прав оренди на земельні ділянки і збільшення виробництва зерна для продажу українським і міжнародним покупцям.

Довідка УНІАН. Група компаній «Мрія» почала господарську діяльність в 1992 році. За 18 років площа ріллі, оброблюваною агрохолдингом, збільшилася з 50 га до 218 тис. га. Група компаній вирощує пшеницю, ячмінь, цукровий буряк, рапс, картоплю і інші сільськогосподарські культури.

IFC є членом Групи Усесвітнього банку. Організація сприяє стійкому економічному зростанню в країнах, які розвиваються, підтримуючи розвиток приватного сектора, мобілізуючи капітал для приватних підприємств і надаючи консультативні послуги і послуги зниження ризиків компаніям і урядам. За 2009 фінансовий рік IFC інвестувала 14.5 млрд. дол., що сприяло притоку капіталу в країни, які розвиваються, під час фінансової кризи.