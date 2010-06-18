МФК надасть агрохолдингу «Мрія» фінансування
На суму 75 млн. доларів
Міжнародна фінансова корпорація (IFC), член групи Усесвітнього банку, надасть фінансування на суму до 75 млн. дол. США агрохолдингу «Мрія».
Про це йдеться у повідомленні компанія Dragon Capital, яка виступила ексклюзивним фінансовим радником агрохолдингу у цій операції.
Згідно з повідомленням, пакет фінансування, схвалений IFC, включає поновлювану кредитну лінію на поповнення робочого капіталу на суму 25 млн. дол., кредит на суму 25 млн. дол. для інвестицій в основні засоби, а також варранти на акції агрохолдингу на суму 25 млн. дол.
У повідомленні указується, що вказані кошти будуть використані агрохолдингом «Мрія» для будівництва трьох зерносховищ, придбання сільськогосподарського устаткування, придбання прав оренди на земельні ділянки і збільшення виробництва зерна для продажу українським і міжнародним покупцям.
Довідка УНІАН. Група компаній «Мрія» почала господарську діяльність в 1992 році. За 18 років площа ріллі, оброблюваною агрохолдингом, збільшилася з 50 га до 218 тис. га. Група компаній вирощує пшеницю, ячмінь, цукровий буряк, рапс, картоплю і інші сільськогосподарські культури.
IFC є членом Групи Усесвітнього банку. Організація сприяє стійкому економічному зростанню в країнах, які розвиваються, підтримуючи розвиток приватного сектора, мобілізуючи капітал для приватних підприємств і надаючи консультативні послуги і послуги зниження ризиків компаніям і урядам. За 2009 фінансовий рік IFC інвестувала 14.5 млрд. дол., що сприяло притоку капіталу в країни, які розвиваються, під час фінансової кризи.