У Миколіївській області запаси зерна зменшилися на 24,4%

У Миколаївській області в сільськогосподарських підприємствах і підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових і олійних культур, на 1 червня 2010 року було 345,7 тис. тон зерна, що на 24,4% менше, ніж на 1 червня 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Миколаївській області.

Зокрема, на початок червня було 154,8 тис. тон пшениці (на 25,1% менше, ніж на 1 червня 2009 року), 111 тис. тон ячменю (на 35,2% більше), 9,7 тис. тон жита (у 4,5 разу більше), 64,8 тис. тон кукурудзи (на 53,7% менше).

Запаси насіння соняшнику склали 60,1 тис. тон (на 50,1% менше), з них безпосередньо в аграрних підприємствах було 31,1 тис. тон (на 26,3% менше), а на підприємствах, що здійснюють його переробку і зберігання, - 29 тис. тон (на 62,9% менше).