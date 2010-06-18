У Херсонській області виробництво консервів виросло на 40%

У Херсонській області виробництво консервованих овочів у січні-травні 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2009 року виросло на 39,3% - до 1,142 тис. т.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в області.

При цьому виробництво консервованих овочів у травні поточного року виросло щодо травня 2009 року у понад 2,4 разу, а до квітня поточного року - на 21,3%. Всього у травні 2010 року підприємства області виробили 0,22 тис. т цього виду продукції.