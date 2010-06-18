Рибалки будуть намагатися відмінити сплату за некомерційну риболовлю

Рибалки мають намір домагатися відміни плати за некомерційну риболовлю на водоймищах загального користування.

Про це заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН представники громадських організацій рибалок.

Як повідомив голова Федерації риболовецького спорту Олександр ТЕРЕЩУК, на сьогодні вищезгадана плата вже скасована в Київській і Чернігівській областях.

"На іншій території ділянки платного лову існують і ми обов'язково рекомендуватимемо нашим колегам звертатися в місцеві прокуратури. Якщо не буде результату - обов'язково звертатися до судів", - сказав О.ТЕРЕЩУК.

Представники громадських організацій стверджують, що встановлення такого виду платежів порушує чинне законодавство, зокрема Водний кодекс.

Громадські організації також виступають за повну відміну промислового вилову риби у внутрішніх водоймищах України.

За словами О. ТЕРЕЩУКА, на сьогодні Федерація риболовецького спорту подала судовий позов до уряду України. Суть позову полягає в тому, що у Федерації вважають, що постанова Кабміну від 1999 року, яка регламентує любительську і спортивну риболовлю, суперечить пізніше прийнятим законодавчим актам: Водному кодексу України і Закону України "Про тваринний світ". Розгляд справи запланований на серпень поточного року.

Крім того, зокрема, рибалки зазначили, що на сьогодні немає ніякого прогресу в розслідуванні і встановленні винних у масовій загибелі риби на Київському водосховищі минулої зими.