Кабмін дозволив продавати алкоголь з марками старого зразка

Виробники коньяку і вина зможуть продавати алкоголь з марками акцизного збору старого зразка. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Асоціації "Союз гуртовиків і виробників алкоголю та тютюну" (СГВАТ) з посиланням на віце-президента асоціації Володимира ОСТАПЮКА.

За його словами, таким чином, уряд пішов назустріч виробникам, оскільки набуття чинності нових ставок акцизного збору на вина не перешкодить виробникам реалізовувати свою продукцію з наклеєною на неї маркою акцизного збору старого зразка. Водночас, переклеювання старих марок на нові, які коштують дорожче, могло б принести істотні збитки усім учасникам ринку.

"Кабмін прийняв розумне і логічне рішення. Набуття чинності з моменту публікації Закону, який передбачає підвищення акцизу на вино, горілку і коньяк призвело б до істотних витрат. І лягли б ці витрати на плечі виробників. Таким чином, своєю постановою уряд не лише забезпечив плавний перехід на нові акцизні марки, але гарантував, що алкоголь не зникне з полиць магазинів", - прокоментував В. ОСТАПЮК.

Нагадаємо, що уряд України ухвалив, що з 10 березня 2010 р. до 1 січня 2012 р. для маркування спиртних напоїв, отриманих шляхом перегонки виноградного вина або вичавки винограду можуть використовувати марки з вказівкою суми акцизного збору за ставкою, яка була встановлена на 1 січня 2010 р.

Цей документ від 2 червня 2010 р. №381 був опублікований на офіційному сайті Кабінету Міністрів. Документ доповнює пункт 20 Положень про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 23 квітня 2003 р. №567.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня 2009 р. в Україні набув чинності Закон України № 1202 - VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань акцизного збору", яким підвищено акциз на алкоголь.

Закон передбачає підвищення з 1 липня 2009 року ставок акцизного збору на ігристі і газовані вина у 1,5 раза - з 1,6 до 2,5 грн. за 1 л. Акциз на інші напої (сидр, перрі (грушевий напій), медовий напій), що перебродили, суміші з напоїв, що перебродили, підвищений на 25% - з 27 до 34 грн. за 1 л 100-процентного спирту.

Крім того, з 1 листопада 2009 року будуть підвищені на 50% ставки на важкі дистиляти - з 20, 30, 35, 45 євро до 30, 45, 50, 65 євро відповідно за 1000 кг.

Також передбачають щорічне, починаючи з 2010 року, проведення індексації ставок акцизного збору на етиловий спирт і алкогольні напої залежно від індексу споживчих цін за минулі 12 місяців.