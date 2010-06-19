У неділю в Україні буде тепло

Завтра, 20 червня, на території України буде тепло, подекуди пройдуть дощі з грозами.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у західних областях вночі очікуються помірні, вдень сильні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, в окремих районах град; в Карпатах впродовж доби сильні дощі. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 12-17°.

На решті території без опадів, лише у Вінницькій, Житомирській, Одеській областях короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-17°, на півдні до 20°; вдень 25-30°.

У Києві та Київській області в неділю без опадів. Температура вночі по області становитиме 12-17°, вдень 25-30°, по Києву - вночі 15-17°, вдень 27-29°.

Сьогодні, 19 червня, температура води в Чорному та Азовському морях 20-25°, в Дніпрі біля Києва - 22°