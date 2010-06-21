Danone та "Юнімілк" оголосили про злиття

Компанії Danone та "Юнімілк", великі виробники молочної продукції, підписали угоду про злиття молочного бізнесу Danone в Росії та СНД і "Юнімілка".

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії Danone.

Злиття поширюється на діяльність компаній в Росії, Україні, Казахстані і Білорусі і стосується усіх вироблених ними молочних продуктів. Зазначено, що об`єднана компанія стане лідером на ринку молочних продуктів СНД і особливо Росії, де її частка складе близько 21% з сильними позиціями в дорогих і швидкорослих сегментах.

Оборот нової компанії складе приблизно 1,5 млрд. євро (за даними оцінок за 2009 р.). Головою ради директорів стане Андрій БЕСХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, який зараз обіймає посаду генерального директора "Юнімілка". Операційне керівництво компанією здійснюватиме Філіп КЕГЕЛЬС, головний керівник підрозділу "Молочні продукти" Danone у Східній Європі та Середній Азії.

Зазначено, що Danone контролюватиме 57,5% акцій нової компанії, акціонери "Юнімілка" отримають 42,5%. Угоду здійснять, в основному за допомогою внесення активів; частина акцій буде сплачена компанією Danone грошовими коштами. У результаті транзакції чистий борг Danone збільшиться на 1,3 млрд. євро, передусім внаслідок вартості опціонів "пут", наданих акціонерам "Юнімілка". Ці опціони дадуть їм можливість продати частину або усі свої акції в новій компанії, а Danone зможе збільшити свою частку до 100% у 2022 р. Угода враховуватиметься у визначенні величини прибутку на акцію Danone, починаючи з 2011 р.

Угода має бути схвалена відповідними регулюючими органами усіх країн, яких стосуватиметься. Остаточне закриття очікують ближче до кінця 2010 року.

Довідка УНІАН. "Юнімілк" - приватна компанія, другий за розмірами бізнесу виробник молочної продукції і дитячого харчування в Росії. Заснована у 2002 році, компанія "Юнімілк" об`єднує 28 виробничих підприємств в Росії, Україні та Білорусі. Продукцію компанії реалізують в Росії, Україні, Білорусі та Казахстані. "Юнімілк" володіє ТМ "Простоквашино". У 2009 р. обсяг продажів склав близько 1 млрд. євро (+7% до 2008 р.).

Danone - виробник продуктів харчування. Підрозділи компанії розташовані у 120 країнах на п`яти континентах. Danone володіє 160 виробничими центрами. У 2009 році продажі компанії досягли 15 млрд. євро. Акції Danone котируються на біржі Euronext Paris.