В Україні почалися жнива

Уже збирають ранні зернові

Українські аграрії почали збирання ранніх зернових культур, зокрема ячменю і пшениці. Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики України. Згідно з оперативними даними міністерства, на 21 червня аграрії намолотили 237 тис. тон зерна на площі 89 тис. га з запланованих 12,045 млн. га. Середня врожайність ранніх зернових складає 26,6 ц/га. Ячмінь прибрано на площі 89 тис. га, намолотили 236 тис. тон. Середня врожайність 26,7 ц/га. Пшеницю прибрали на площі 04 тис. га, намолотили 0,9 тис. тон (врожайність 22,6 ц/га). Окрім того, зібрано 7,2 тис. тон рапсу з площі 5,6 тис. га, середня врожайність культури складає 12,9 ц/га.

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