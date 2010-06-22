Уряд зменшив вартість води для зрошування для аграріїв.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства агарової політики України, таке рішення було прийняте 19 червня під час наради про забезпечення енергетичними ресурсами сільськогосподарських товаровиробників, у тому числі з питань водозабезпечення зрошуваних земель.

Повідомляють, що міністерство ініціювало збільшення витрат Держбюджету на 30 млн. грн. для водогосподарських організацій Держводгоспу, що дасть можливість не допустити підвищення вартості наданих послуг з подачі водогосподарськими організаціями води на зрошування полів.

У результаті наради прийнято доручення Кабміну №37011/0/1-10, згідно з яким Міністерство палива і енергетики України, Національна комісія регулювання електроенергетики України, Державний комітет України з водного господарства повинні вжити заходів щодо стабільних постачань електроенергії водогосподарським організаціям Держводгоспу та подачі води для зрошування.

У МинАП зазначають, що, за попередніми розрахунками, вказані заходи забезпечать зменшення вартості одного кубометра зрошувальної води на 18%, що у свою чергу дозволить заощадити для зернових культур 78 грн./га (при середній зрошувальній нормі 2 тис. куб. м/га), а для овочів (при зрошувальній нормі 4 тис. куб. м/га) здешевлення складе 156 грн./га.