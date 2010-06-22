Врожайність зернових трохи перевищує рівень минулого року

На сьогодні врожайність зернових – ячменю і пшениці, збирання яких вже розпочалося в Україні, трохи перевищує врожайність минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив віце-прем`єр-міністр з питань аграрної політики України Віктор СЛАУТА.

«Перші 100 тисяч гектарів озимого ячменю і пшениці на півдні вже зібрані. Врожайність на рівні високоврожайного минулого року, навіть на 1,5 ц з га зараз йде вище урожай», - сказав В.СЛАУТА.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії почали збирання ранніх зернових культур, зокрема ячменю і пшениці.

Згідно з повідомленням Міністерства аграрної політики України, на 21 червня аграрії намолотили 237 тис. тонн зерна на площі 89 тис. га з планованих 12,045 млн. га. Середня врожайність ранніх зернових становить 26,6 ц/га.