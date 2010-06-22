Полтавський хлібокомбінат на межі банкрутства

ВАТ «Полтавський хлібокомбінат» знаходиться на межі банкрутства. Про це заявляють в прес-службі Полтавської обласної державної адміністрації, посилаючись на управління з питань розвитку споживчого ринку, сфери побутових послуг і підприємництва області.

Як повідомила УНІАН прес-служба Полтавської ОДА, на підприємстві накопичені значні борги, у тому числі, і зарплатні. У товаристві працюють 534 працівника, які з вересня 2009 недоотримують зарплату. Так, на 1 червня поточного року заборгованість перед працівниками склала 300 тис. грн. Борг перед Пенсійним фондом перевищує 1890 тис. грн.

За інформацією ОДА, ситуація пояснюється падінням обсягів виробництва хлібобулочної продукції на підприємстві. Так, за чотири перші місяці 2010 року вони складають лише 67,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це, відзначає прес-служба, відбулося тому, що хлібокомбінат не одержав борошно з держрезерву і втратив монопольне становище на ринку виробництва і реалізації хлібобулочних виробів в області.

Довідка УНІАН. До складу ВАТ «Полтавські хлібокомбінат» входять три хлібні заводи №1 і №3 у Полтаві і Каховський хлібозавод (м. Кременчук). Щодня ВАТ випускає 80 тонн виробів. Вироби хлібокомбінату поставляються, окрім Полтавської, у Київську, Дніпропетровську і Харківську області. Зараз планується налагодження постачання до Росії, Німеччини і Польщі.