«МЕТРО Кеш енд Керрі Україна» запустила власну торгову марку

Компанія «МЕТРО Кеш енд Керрі Україна» запустила нову власну торгову марку (ВТМ) Fine Dreaming.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Як зазначається у повідомленні, під цією маркою представлено понад 30 найменувань товарів для персонального догляду і гігієни.

У компанії відзначили, що даний бренд виводиться на ринки 28 країн, в яких працює METRO.

Fine Dreaming є суб-брендом власної торгової марки Fine Food, яка була створена для задоволення професійних потреб магазинів «на розі», кіосків і немережевих продовольчих магазинів.

Згідно з міжнародною стратегією, затвердженої наприкінці 2009 року, METRO Cash & Carry розвиває шість стратегічних власних торгових марок: Aro, Fine Food, Sigma, Rioba, H-Line і Horeca Select.

Власні торгові марки представлені у магазинах METRO в Україні з 2003 року. Їх частка у загальному обсягу продажу компанії в 2009 році становила 10%. Цього року «МЕТРО Кеш енд Керрі Україна» планує збільшити її до 12%.

Довідка УНІАН. З моменту виходу на ринок України у 2003 році METRO Cash & Carry відкрила 25 магазинів: чотири в Києві, по два - у Донецьку, Дніпропетровську, Одесі і Харкові, по одному - у Львові, Луганську, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Чернівцях, Миколаєві, Рівному, Івано-Франківську, Макіївці, Сімферополі і Маріуполі. METRO Cash & Carry інвестувала в економіку країни 460 млн. євро.

METRO Cash & Carry керує 650 центрами оптової торгівлі у 29 країнах. Продажі компанії в 2008 році становили 33,1 млрд. євро.

METRO Cash & Carry є торговим підрозділом німецької METRO Group. У 2200 магазинах компанії у 33 країнах світу працює близько 300 тис. співробітників.

У 2009 продажі METRO Group становили 30,6 млрд. євро, в 2008 році - 68 млрд. євро.