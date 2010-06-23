МінАП за створення агробанку, агробіржі

Міністерство аграрної політики України сьогодні вивчає питання і розробляє постанови щодо створення Державного аграрного банку, створення Аграрної біржі, створення Національного оператора ринку зерна і створення цивілізованого страхування ризиків в агропромисловому комплексі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час розширеного засідання Кабінету міністрів за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА повідомив міністр агрополітики Микола ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, міністерство також працює над законопроектом про ринок землі.

"Основна мета проекту - щоб він зробив АПК привабливим і туди йшли інвестиції", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що також йде робота над держбюджетом на 2011 рік, щоб туди були закладені достатні для галузі обсяги коштів.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК 16 червня презентував Комплексну державну програму реформ і розвитку сільського господарства України і Галузеву програму соціально-економічного розвитку сільських територіальних громад.

"У Комплексній програмі ми ставимо за мету якісно реформувати ключові системотворчі галузі сільського господарства. Але йдеться не про методи "жорсткої сили". Радикальні, стресові реформи неприйнятні і недопустимі. Це системні, поетапні, конструктивні реформи, з урахуванням попередніх досягнень і помилок", - заявив міністр.

Для реалізації стратегічних цілей необхідно створити Аграрний банк, який би надавав увесь спектр банківських послуг для агровиробників; Державний земельний іпотечний банк для регулювання процесів на ринку землі сільськогосподарського призначення; ефективно діючу Аграрну біржу для просування нашої продукції на зовнішні ринки; національного оператора на ринку зерна, а також цивілізоване страхування аграрних ризиків і підтримки сільгоспвиробників.