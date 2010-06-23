Агрохолдинг «Авангард» спростовує заяви «ВТБ Банку»

Агрохолдинг "Авангард" (AvangardCo IPL LTD), провідний виробник яєць в Україні спростував як необгрунтовані заяви "ВТБ Банку" про небажання афілійованих з холдингом компаній гасити борг у розмірі 27 млн. доларів.

Про це сказано у переданому УНІАН коментарі агрохолдингу "Авангард".

Генеральний директор холдингу Наталія ВАСИЛЮК заявила, що у компанії здивовані діями однієї з найбільших в СНД фінансових структур, оскільки насправді такого боргу не існує. На її думку, поширення неправдивої інформації про холдинг спрямоване виключно на погіршення іміджу "Авангарду" на українському і міжнародному ринках.

Раніше прес-служба "ВТБ Банку" розповсюдила інформацію про те, що компанії, які мають стосунок до "Авангарду", не виконують своїх кредитних зобов'язань перед банком і що сума заборгованості складає 27 млн. дол.

В "Авангарді" заперечують наявність такого боргу. "Ні компанія, ні її дочірні підприємства на цей момент не мають кредитних зобов'язань перед "ВТБ Банком". Дійсно, у 2007 році одне з дочірніх підприємств холдингу "Авангард" уклало з "ВТБ Банком" договір майнового поручительства, а не кредитний договір. Сума цього договору складала не 27 млн. дол., а 39,2 млн. грн. (4,9 млн. дол.), тобто більш ніж у п'ять разів менше озвученої суми. Ця запорука відображена в консолідованій фінансовій звітності компанії за 2009 р., відповідний аудит був проведений компанією Baker Tilly", - повідомила Н.ВАСИЛЮК.

За її словами, на цей момент "Авангард" має деякі розбіжності з "ВТБ Банком" стосовно цього договору, укладеного у 2007 році, і вживає заходи відповідно до українського законодавства, щоб вирішити цю суперечку.