«Реста» має намір розширити мережу «Пан-Піца» до 13

Ресторанна компанія "Реста" (Одеса) цього року планує розширити мережу піцерій "Пан-піца" до 13, а також відкрити третій ресторан "Компот" в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління, співвласник ресторанної компанії "Реста" Савелій ЛІБКІН сьогодні під час HoReCa Innovation Forum 2010 "Інновації в управлінні готельним і ресторанним бізнесом".

"Відкриватиметься ще одна "Пан-піца", відкриватиметься ще один "Компот" в Одесі. Зараз ведуть переговори. Це буде 13-а "Пан-піца" в Україні і третій ресторан "Компот", - сказав він.

С. ЛІБКІН додав, що в цілому мережа піцерій "Пан-піца", що включає заклади, які працюють на умовах франчайзингу, з відкриттям нової піцерії налічуватиме 18 закладів в Україні.

Він також сказав, що компанія розгляне можливість відкриття ресторанів у Києві, "як тільки місто буде зацікавлене у тому, щоб у ньому були хороші ресторани, з`являться умови для цього, з`являться орендні приміщення або спеціальні кредити для розвитку цього бізнесу".

Довідка УНІАН. Ресторанна компанія "Реста" (Одеса) управляє ресторанами "Дача", "Стейкхаус. М`ясо і Вино", "Компот", мережею піцерій "Пан-піца".