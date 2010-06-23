Янукович просить Кабмін підтримати аграріїв
13:58, 23 червня 2010Агро
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Надати фінанси і забезпечити кредитами
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ просить уряд надати підтримку аграріям у період збирання врожаю.
Як передає кореспондент УНІАН, з таким проханням до уряду він звернувся під час розширеного засідання Кабінету міністрів.
"Починаються жнива. Надзвичайно важливо підтримати селян у цей період", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.
Президент доручив уряду не допускати ніяких заборгованостей у фінансуванні програм у сфері АПК і забезпечити необхідні компенсації за кредитами.
В.ЯНУКОВИЧ доручив Аграрному фонду не допускати спекуляцій у продажі зібраного урожаю.
У цьому контексті він доручив правоохоронним органам активізувати роботу з розслідування порушень в роботі Аграрного фонду.
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