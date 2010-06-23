Янукович просить Кабмін підтримати аграріїв

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ просить уряд надати підтримку аграріям у період збирання врожаю.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким проханням до уряду він звернувся під час розширеного засідання Кабінету міністрів.

"Починаються жнива. Надзвичайно важливо підтримати селян у цей період", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Президент доручив уряду не допускати ніяких заборгованостей у фінансуванні програм у сфері АПК і забезпечити необхідні компенсації за кредитами.

В.ЯНУКОВИЧ доручив Аграрному фонду не допускати спекуляцій у продажі зібраного урожаю.

У цьому контексті він доручив правоохоронним органам активізувати роботу з розслідування порушень в роботі Аграрного фонду.