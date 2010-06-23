Завтра в Україні пройдуть дощі

24 червня в Україні, за прогнозами синоптиків, очікують грозові дощі, у південних і центральних областях місцями сильні дощі, в окремих пунктах град (у Криму дуже сильні дощі, місцями град).

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/з, місцями шквали 15-20 м/з; температура вночі 12-17°, вдень 22-27°, на сході, південному сході до 30°. У західних областях місцями невеликі короткочасні дощі; вітер північно-західний, 7-12 м/з; температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, у Карпатах вночі 3-8°, вдень 7-12°.

У Київській області пройдуть дощі, місцями грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/з, окремі шквали 15-20 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.

23 червня температура води у Чорному таАзовському морях 20-25°, у Дніпрі поблизу Києва 22°.