"Ростсельмаш" націлився на 30% українського ринку

Як криза вплинула на ринок сільгоспмашинобудування, яка саме сільгосптехніка користується в Україні найбільшим попитом і про плани російської компанії "Ростсельмаш" щодо нашого внутрішнього ринку в інтерв`ю агентству УНІАН розповів генеральний директор "Ростсельмашу" Валерій Мальцев.

- Валерій Вікторович, “Ростсельмаш” продовжує нарощувати свою присутність на українському ринку. Які плани на найближчу перспективу?

У 2009 році частка “Ростсельмашу” на українському ринку складала 15%. За підсумками поточного року маємо намір цей показник подвоїти. Ми пропонуємо аграріям великий спектр сільськогосподарської техніки. Продовжуємо будувати довгострокові відносини з агрохолдингами щодо комплектації їх парків всією лінійкою техніки “Ростсельмаш”. Для наших партнерів у нас є пакети спеціальних пропозицій.

Що ж до нових проектів, то цього року ми ухвалили рішення з організації власних мобільних сервісних бригад для обслуговування техніки, що буде надійним інструментом і допомогою для клієнтів компанії. Разом з українськими банками приступили до реалізації спільних фінансових проектів і надання максимально вигідних умов при кредитуванні клієнтів “Ростсельмашу”. Більш того, частина процентної ставки компенсується безпосередньо представництвом “Ростсельмаш”. У результаті, річна процентна ставка за кредитами для клієнтів “Ростсельмаш” може бути понижена до 5% при середній кредитній ставці у країні 25-30%. Аналогічні щодо вигоди пропозиції надаються в лізингових схемах.

- Як криза вплинула на ринок сільгоспмашинобудування?

Криза серйозно скорегувала обсяги українського ринку сільгосптехніки. Сегмент нових зернозбиральних комбайнів скоротився в 3,5 раза, порівняно з успішним 2007/2008 сільгоспроком. В умовах різкого зниження попиту постачальники сільгосптехніки істотно збільшили кількість стимулюючих пропозицій, таких як дисконт, подарунки клієнтам, розстрочка платежу, бартерні операції. Проте в цілому по ринку значного зниження рівня цін не відбулося. Прайс-листи були зафіксовані або переглядалися у бік мінімального підвищення за фактом збільшення закупівельних цін від заводів-виробників.

Що стосується компанії “Ростсельмаш”, то ціновий показник впродовж всього 2009-2010 сільгоспроку було зафіксовано на рівні травня 2009 р.

- Яка саме сільгосптехніка користується в Україні найбільшим попитом?

На ринку зернозбиральних комбайнів максимальний попит мають високопродуктивні комбайни 6 класу і вище. Частка машин даного сегменту в загальних поставках нових комбайнів складає 50-60%. У “Ростсельмаш” це такі моделі, як ACROS 560 і TORUM 740. Причина переходу виробників на могутні машини – поліпшення агротехнологій і, як наслідок, збільшення врожайності. Аналогічна ситуація в ЄС. На ринку Казахстану також підвищується частка даного сегменту. Пов`язано це зі збільшенням кількості агрохолдингів, оброблювальних великі площі (від 100 тис. га), і використанням методу звального прибирання за допомогою широкозахватних адаптерів. В Україні на сьогоднішній день на долю агрохолдингів доводиться близько 25% загального обсягу нової техніки.

Що стосується ринку тракторів, то найбільший попит мають трактори потужністю до 400 к.с. Трактори VERSATILE, пропоновані “Ростсельмашем”, за своїми технічними характеристиками повністю відповідають запитам аграріїв України.

- Чи цікава компанії робота з аграріями щодо схем лізингу?

Компанія реалізує спільні лізингові проекти з УЛК «Альфа» (здорожчання предмету лізингу – 6%-8,5% в рік) і УЛК «Ленд-ліз» (від 6% в рік). Частка продажів “Ростсельмаш” за схемами комерційного лізингу в 2008/09 сгр склала 3%, в жовтні-березні 2009/10 сгр. – 20%. Це говорить про те, що умови, які пропонує “Ростсельмаш” спільно з партнерами, ефективні.

- На сьогодні продукція українського сільгоспмашинобудування не має великого попиту ні усередині країни, ні на зовнішніх ринках. На вашу думку, чи реально підняти українське машинобудування?

Українське машинобудування має величезний потенціал. Майбутнє виробництва зернозбиральних комбайнів мені бачиться у вигляді спільних проектів з виробниками з інших країн, з поступовим збільшенням ступеня локалізації. Але мають бути і стимулюючі дії з боку держави. Це – інвестування і подальша підтримка подібних ідей. Без держпідтримки в частині фінансування і укладення міжнародних договорів українським виробникам не обійтися.

- В Україну імпортуються великі обсяги б/у сільгосптехніки, яка конкурує з новими машинами. Як можна вирішити ситуацію?

У процесі переговорів з представниками органів влади України керівництво “Ростсельмашу” неодноразово піднімало це питання. Використання техніки, яка вже була у використанні, веде до великих втрат урожаю, істотних витрат на покупку запасних частин. Є приклади, коли в країну завозяться комбайни 1960-70-х років випуску. У результаті, Україна стає своєрідним місцем утилізації старих західних комбайнів. Вихід з даної ситуації ми бачимо у введенні загороджувальних митних зборів на б/у техніку. Тим паче, що вже достатньо розвинений внутрішній вторинний ринок сільгосптехніки, здатний повністю задовольнити попит на дані машини.

- Міністр агрополітики України недавно заявив, що уряд має намір стимулювати виробників-імпортерів сільгосптехніки відкривати виробничі майданчики в Україні. Чи розглядає компанія можливість розширення виробничої бази в Україні?

Компанія високо оцінює перспективу організації спільних виробництв. У разі підтримки з боку держави в даному питанні компанія готова відновити збірку комбайнів VECTOR, збільшити обсяги виробництва комбайнів ACROS. До речі, Міністерство агрополітики (України - ред.) вже заявило про те, що готове підтримувати спільні виробництва на території країни.

- Як Ваша компанія переживає кризу?

Позитивний момент – ми відчуваємо ріст кількості клієнтів компанії. В умовах кризи сільгоспвиробники ставлять в пріоритет виключно економічну ефективність і короткострокову окупність техніки. З негативних моментів – практично відсутня державна підтримка, зокрема, за схемою держлізингу НАК «Украгролізінг» і програмою 30% компенсації вартості сільгосптехніки. Раніше дані схеми забезпечували до 30% продажів техніки “Ростсельмаш” кінцевим споживачам.

На сьогодні “Ростсельмаш” виріс до рівня міжнародної компанії, в яку входять 12 підприємств. Виробничі майданчики розташовані на території Росії, Канади, США, України і Казахстану. Продаж здійснюється в 26 країнах світу, і поступово географія поставок розширюється. Дилерська мережа компанії - більше 500 сервісних центрів і філіалів у всьому світі. Продуктову лінійку “Ростсельмаш” складають 17 типів сільськогосподарської техніки, більше 100 моделей і модифікацій.

Інтерв`ю записала Лілія Коваль (УНІАН)