Виробництво соків та нектарів упало на 5,9%

В Україні виробництво фруктових, овочевих соків і нектарів за підсумками січня-травня 2010 року склало 279 тис. тон, що на 5,9% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у травні виробництво соків і нектарів склало 61 тис. тон, що на 8,1% більше, ніж у квітні 2010 року, і на 12,1% менше, ніж у травні 2009 року.

Нагадаємо, виробництво фруктових овочевих соків і нектарів в Україні за підсумками 2009 року склало 702 тис. тон, що на 28% менше, ніж за 2008 рік.